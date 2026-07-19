Яка категорія громадян може розраховувати на пенсію з одним роком стажу: відповідь ПФУ

В Україні окремі категорії громадян можуть оформити пенсію навіть за наявності лише одного року страхового стажу. Однак така можливість передбачена не для всіх, а лише для осіб, які відповідають визначеним законом умовам.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України. Йдеться про пенсію по інвалідності, яка призначається у разі повної або часткової втрати працездатності. При цьому не має значення, коли саме людина отримала інвалідність — під час роботи, до працевлаштування чи вже після звільнення.

Групу інвалідності (I, II або III) встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, що працюють у медичних закладах.

Відповідно до статей 30–35 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати від одного до 15 років страхового стажу. Мінімальна вимога залежить від віку, у якому особі встановили інвалідність.

Який страховий стаж необхідний

Для осіб з інвалідністю I групи вимоги такі:

до 25 років — 1 рік стажу;

26–28 років — 2 роки;

29–31 рік — 3 роки;

32–34 роки — 4 роки;

35–37 років — 5 років;

38–40 років — 6 років;

41–43 роки — 7 років;

44–48 років — 8 років;

49–53 роки — 9 років;

54–59 років — 10 років;

після 60 років — 15 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп діють такі норми:

до 23 років — 1 рік стажу;

24–26 років — 2 роки;

27–28 років — 3 роки;

29–31 рік — 4 роки;

32–33 роки — 5 років;

34–35 років — 6 років;

36–37 років — 7 років;

38–39 років — 8 років;

40–42 роки — 9 років;

43–45 років — 10 років;

46–48 років — 11 років;

49–51 рік — 12 років;

52–55 років — 13 років;

56–59 років — 14 років;

від 60 років — 15 років.

Таким чином, якщо інвалідність встановлено молодій людині віком до 23–25 років (залежно від групи), для призначення пенсії достатньо лише одного року страхового стажу.

Коли стаж не має значення

У Пенсійному фонді наголошують, що в окремих випадках пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Це стосується осіб, які отримали інвалідність під час проходження строкової військової служби, а також громадян, які зазнали поранення, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я під час Революції Гідності — за умови, що вони звернулися по медичну допомогу у визначений законом період.

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Який розмір пенсії

Розмір пенсії по інвалідності визначають у відсотках від пенсії за віком:

I група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

Під час розрахунку страхового стажу також враховується період від дня встановлення інвалідності до досягнення людиною 60-річного віку.

Якщо заяву про призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців після встановлення інвалідності, виплати призначаються з дати її встановлення. Якщо звернення відбулося пізніше — з дня подання заяви.

Особливості для військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Для військовослужбовців порядок призначення пенсій визначає Закон України №2262-ХІІ. Право на виплати виникає, якщо інвалідність настала під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, якщо вона пов’язана із захворюванням чи травмою, отриманими під час служби.

Розмір таких пенсій залежить від причин інвалідності. Якщо вона пов’язана з війною, виплати становлять:

I група — 100% грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Для інших категорій військовослужбовців з інвалідністю передбачено:

I група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40% грошового забезпечення.

Окремі правила діють і для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їхні пенсії обчислюються на підставі фактичних збитків, виходячи із заробітку, отриманого в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Як оформити пенсію

Для призначення пенсії необхідно подати заяву, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про страховий стаж до 1 січня 2004 року, а за потреби — довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Подати документи можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України або портал "Дія", особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ чи надіслати їх поштою.

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