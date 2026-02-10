Яка категорія українців матиме знижки на залізничний проїзд у 2026 році

Після досягнення пенсійного віку держава гарантує громадянам низку соціальних пільг, серед яких однією з найвагоміших є право на безоплатний проїзд. Водночас правила користування пільгами в різних видах транспорту відрізняються, і залізничні перевезення мають свої особливості.

Про те, на які саме знижки та безкоштовні поїздки можуть розраховувати пенсіонери у 2026 році, йдеться в Додатку 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Про це повідомляє Новини.LIVE.

Згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, люди пенсійного віку мають право безкоштовно користуватися приміськими електропоїздами. Для цього достатньо пред’явити пенсійне посвідчення. Водночас поїздки потягами далекого сполучення не підпадають під цю пільгу, тому квитки на такі маршрути пенсіонерам доводиться купувати за повною вартістю, якщо вони не належать до окремих пільгових категорій.

Окрім залізниці, пенсіонери можуть безоплатно їздити міським громадським транспортом, зокрема трамваями, автобусами та тролейбусами. Право на безкоштовний проїзд підтверджується пенсійним посвідченням. Водночас ця пільга не поширюється на метро та послуги таксі, де оплата здійснюється на загальних підставах.

Разом із тим у 2026 році для окремих категорій пенсіонерів передбачені знижки на поїздки потягами далекого сполучення. У період з 1 жовтня по 15 травня "Укрзалізниця" надає 50-відсоткову знижку на квитки внутрішнього сполучення пасажирам, які мають особливий статус. До таких осіб належать жертви нацистських переслідувань, люди з інвалідністю внаслідок війни незалежно від групи, батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також супроводжуючі осіб з інвалідністю I групи й учасники Другої світової війни, яким виповнилося 85 років.

Крім сезонних знижок, деякі пільгові категорії мають право на безкоштовний проїзд залізницею один раз на рік або раз на два роки. Для отримання таких пільг необхідно мати при собі відповідне посвідчення, яке підтверджує статус і дає право на знижку чи безоплатну поїздку.

Таким чином, у 2026 році пенсіонери зберігають право на безкоштовний проїзд у приміських електропоїздах і міському транспорті, тоді як поїздки потягами далекого сполучення залишаються платними, за винятком окремих категорій громадян, для яких передбачені знижки або спеціальні умови.

