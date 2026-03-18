Які вживані кросовери є надійними: названо топ моделей

Обрати надійний кросовер — завдання не з простих, особливо коли йдеться про автомобіль із пробігом. Важко заздалегідь передбачити, яка модель справді витримає роки експлуатації без серйозних несправностей. У таких випадках варто орієнтуватися на оцінки фахівців.

Експерти авторитетного видання What Car? склали рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів на вторинному ринку. До списку увійшли різні типи авто — від класичних моделей із двигунами внутрішнього згоряння до гібридів і електрокарів.

ТОП-10 найнадійніших сімейних кросоверів з пробігом:

Opel Grandland (у Великій Британії продається як Vauxhall Grandland) Toyota RAV4 PHEV Porsche Macan Kia Niro Toyota RAV4 Hybrid Mazda CX-5 Nissan Qashqai Lexus UX Skoda Kodiaq Renault Scenic E-Tech

Лідером рейтингу став Opel Grandland. Фахівці відзначають, що друге покоління цієї моделі навіть перевершило попередника за рівнем надійності.

За словами власників, єдиними недоліками авто іноді стають незначні збої в роботі електроніки, які не пов’язані з двигуном. Водночас такі проблеми зазвичай швидко усуваються — часто протягом одного дня або навіть швидше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!