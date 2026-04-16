Які бензинові автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішими серед українських водіїв. У березні 2026 року автопарк країни поповнився 13,1 тисячі легковиків із бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж за аналогічний період торік.

Із цієї кількості нових авто було зареєстровано 2,5 тисячі (+33%), а вживаних — 10,6 тисячі (+19%). Про це пише "УкрАвтопром".

Найпопулярніші нові бензинові авто в Україні:

Hyundai Tucson — 212 авто Mazda CX-5 — 123 авто Suzuki SX4 — 123 авто Renault Duster — 107 авто Skoda Karoq — 97 авто Kia Sportage — 96 авто

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Лідери серед імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто Volkswagen Golf — 628 авто Nissan Rogue — 585 авто Audi Q5 — 562 авто Audi A4 — 319 авто

Аналітики відзначають, що українці й надалі надають перевагу бензиновим моделям завдяки доступності, широкому вибору та простоті обслуговування. Особливо високий попит зберігається на кросовери та універсальні сімейні автомобілі.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!