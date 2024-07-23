Кого з чоловіків не можуть мобілізувати: названо всі категорії

Наразі в Україні діє загальна мобілізація і тому військовозобов'язаних осіб можуть призвати на службу в армії. Проте існують певні категорії чоловіків, які за законом не можуть бути мобілізовані.

Адвокатка з компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко у коментарі для "РБК-Україна" роз’яснила, що згідно з оновленим законодавством про мобілізацію, деякі категорії осіб мають право на отримання відстрочки від призову, а також є ті, хто взагалі не підпадає під дію мобілізації.

Аніщенко підкреслила, що мобілізація не стосується чоловіків віком до 25 років та старших за 60 років. Ці особи можуть вступити до армії тільки на добровільних засадах. Також вона зазначила, що особи з офіцерським званням можуть продовжувати службу в армії до досягнення 65-річного віку, якщо вони цього бажають.

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Необхідно відзначити, що існують винятки для чоловіків молодше 25 років, які можуть бути призвані. Це стосується офіцерів запасу, тих, хто служив за призовом, а також випускників військових кафедр.

Додатково, особи, які мають проблеми зі здоров’ям, що перешкоджають службі або ті, хто був знятий з військового обліку, не підлягають мобілізації. Адвокатка також наголосила, що чоловіки з офіційними відстрочками або бронюванням також не можуть бути призвані до армії.

"Часто зустрічаю явище, коли ті, хто має право на законну відстрочку, її не оформлює. Однак треба враховувати, що якщо таке право є, але ви не зібрали необхідних документів та не сходили з ними до ТЦК, відстрочка не оформлюється якось автоматично. Її оформленням треба займатися в кожному окремому випадку", – підкреслила адвокатка.

Загалом не можуть мобілізувати наступні категорії громадян:

осіб, у яких загинув рідний брат під час війни;

чоловіків з дитиною до 18 років, якщо інший з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти чи вважається таким, що відсутній;

чоловіків, які самостійно виховують принаймні одну неповнолітню дитину;

осіб, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікунів дитини з важкими захворюваннями;

осіб, які доглядають повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

чоловіків, які мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

чоловіків, що постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи одним з батьків або батьків дружини (чоловіка), якщо родич потребує постійного догляду за висновком медичної комісії;

чоловіків-опікунів особи, визнаної судом недієздатною.

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