Кому автоматично продовжать відстрочку у 2026 році: повний перелік

Близько 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично, без необхідності подавати заяви, довідки чи стояти в чергах. Підстави для продовження перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається у застосунку Резерв+.

До 2 лютого включно відбулося чергове автоматичне продовження відстрочок. Про це пише sud.ua.

До системи додали нові категорії українців, які тепер можуть користуватися автоматичним продовженням:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

особи, що доглядають за тяжкохворим членом родини;

опікуни недієздатних осіб;

ті, чиї дружини або чоловіки мають інвалідність III групи;

люди, що доглядають за родичами 2-го або 3-го ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

шкільні вчителі.

Автопродовження також залишається чинним для раніше визначених категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

ті, чиї подружжя мають інвалідність I або II групи;

родичі або батьки подружжя з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки військових із дитиною;

батьки трьох і більше дітей у шлюбі;

студенти та аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти;

родичі осіб, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, посмертно відзначених за мужність під час Революції Гідності;

особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Користувачі Резерв+, чиї відстрочки продовжуються автоматично, спочатку отримують push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — підтвердження про продовження відстрочки.

Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо актуальної інформації або вона застаріла. У такому випадку слід звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного ЦНАП, адже ТЦК та СП більше не приймають такі заяви безпосередньо.

