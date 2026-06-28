Хто має право на пенсії у розмірі 20 тисяч гривень: пояснення ПФУ +

У липні частина українців може отримати пенсійні виплати, що суттєво перевищують середній рівень. Для окремих категорій громадян держава гарантує щомісячне забезпечення понад 20 тис. грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України, уточнивши, хто саме має право на такі нарахування. Йдеться про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність. Найвищі виплати передбачені для осіб з інвалідністю І групи — після всіх надбавок і доплат їхня пенсія становить не менше 20 653 грн.

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У ПФУ пояснюють, що розмір пенсій для цієї категорії розраховується на основі середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за попередній рік. У 2025 році цей показник становить 20 653,55 грн.

Від нього залежить гарантований мінімум виплат для постраждалих від ЧАЕС:

І група інвалідності — 100% базового показника (20 653,55 грн);

ІІ група — 80% (16 522,84 грн);

ІІІ група — 60% (12 392,13 грн).

І групу інвалідності встановлюють людям із найтяжчими порушеннями здоров’я, які суттєво обмежують здатність до самостійного життя. Це може включати неможливість пересування, самообслуговування, орієнтації в просторі чи контролю поведінки. Така група також поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати функціональності.

Для оформлення підвищеної пенсії ліквідаторам необхідно подати до Пенсійного фонду відповідний пакет документів: посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС та медичний висновок спеціалізованої комісії, який підтверджує причинний зв’язок інвалідності або захворювання з наслідками катастрофи.

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