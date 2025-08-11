Хто в Україні може не проходити повірку лічильників: оновлені правила

В Україні продовжує діяти вимога щодо обов’язкової повірки лічильників, які обліковують споживання комунальних послуг. Водночас у певних випадках громадяни можуть не проходити цю процедуру.

У 2025 році від проведення повірки лічильників звільняються мешканці територій, що перебувають під тимчасовою окупацією, а також жителі населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Про це пише 24 Канал.

Для цієї категорії громадян повірка лічильників не є обов’язковою на період дії воєнного стану. Після його скасування або завершення встановлюються чіткі терміни:

мешканці тимчасово окупованих територій повинні пройти перевірку приладів обліку протягом 3 місяців;

жителі регіонів, де велися активні бойові дії, – протягом 6 місяців.

Для решти споживачів вимоги залишаються незмінними: повірку необхідно проводити в середньому раз на чотири роки, а отримані результати слід передати постачальнику комунальних послуг.

Що потрібно знати про повірку лічильників?

Клієнт має можливість самостійно обрати будь-яку сертифіковану компанію для виконання перевірки. Вартість такої послуги залежить від типу лічильника та регіону і може становити від 350 гривень до понад 1 000 гривень.

Після проведення повірки ви отримаєте акт, у якому зазначаються показники лічильника, його серійний номер, дата перевірки чи демонтажу. Також видається свідоцтво, яке підтверджує відповідність приладу державним стандартам, із зазначенням дати наступної перевірки.

Усі отримані документи необхідно передати вашому постачальнику комунальних послуг.

