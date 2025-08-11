Кто в Украине может не проходить поверку счетчиков: обновленные правила

В Украине продолжает действовать требование об обязательной поверке счетчиков, учитывающих потребление коммунальных услуг. В то же время в определенных случаях граждане могут не проходить эту процедуру.

В 2025 году от проведения поверки счетчиков освобождаются находящиеся под временной оккупацией жители территорий, а также жители населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет 24 канал.

Для этой категории граждан поверка счетчиков не является обязательной на период действия военного положения. После его отмены или завершения устанавливаются четкие сроки:

жители временно оккупированных территорий должны пройти проверку приборов учета в течение 3 месяцев;

жители регионов, где велись активные боевые действия – в течение 6 месяцев.

Для других потребителей требования остаются неизменными: поверку необходимо проводить в среднем раз в четыре года, а полученные результаты следует передать поставщику коммунальных услуг.

Что нужно знать о поверке счетчиков?

Клиент имеет возможность самостоятельно выбрать любую сертифицированную компанию для проверки. Стоимость такой услуги зависит от типа счетчика и региона и может составлять от 350 гривен до 1000 гривен.

После поверки вы получите акт, в котором указываются показатели счетчика, его серийный номер, дата проверки или демонтажа. Также выдается свидетельство, подтверждающее соответствие прибора государственным стандартам, с указанием даты последующей проверки.

Все полученные документы должны быть переданы поставщику коммунальных услуг.

