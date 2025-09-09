Пільги для УБД восени: на що матимуть право військові

В Україні учасники бойових дій офіційно мають право на низку державних пільг, зокрема й на знижки для оплати житлово-комунальних послуг. Восени 2025 року власники статусу УБД зможуть скористатися такою можливістю.

Порядок надання пільг визначений статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Відповідно до нього, учасникам бойових дій передбачена знижка у 75% на оплату квартирної плати в межах встановлених норм площі, комунальних послуг (газ, світло, вода, вивезення сміття, використання балонного газу), а також вартості палива для тих, хто мешкає у будинках без централізованого опалення. пояснили у Пенсійному фонді України.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Пільга надається у грошовій формі: спочатку ветеран сплачує повну суму рахунків, після чого Пенсійний фонд повертає частину коштів, відповідно до передбаченої знижки.

Нагадаємо, ми вже писали, чи має право УБД на безкоштовний проїзд громадському транспорті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!