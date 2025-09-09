Льготы для УБД осенью: на что будут иметь право военные

В Украине участники боевых действий официально имеют право на ряд государственных льгот, в том числе на скидки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Осенью 2025 г. владельцы статуса УБД смогут воспользоваться такой возможностью.

Порядок предоставления льгот определен статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно ему, участникам боевых действий предусмотрена скидка в 75% на оплату квартирной платы в пределах установленных норм площади, коммунальных услуг (газ, свет, вода, вывоз мусора, использование баллонного газа), а также стоимости топлива для проживающих в домах без централизованного отопления. объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Льгота предоставляется в денежной форме: сначала ветеран платит полную сумму счетов, после чего Пенсионный фонд возвращает часть средств в соответствии с предусмотренной скидкой.

