Пастка для комах: ці п'ять хижих рослин можна вирощувати вдома

Які хижі рослини можна вирощувати вдома - екзотичні рослини проти комах

Деякі хижі рослини, які ловитимуть комах, можна виростити у себе в оселі. Проте вони вимагають особливого догляду, але стануть гарним доповненням колекції.

З належним доглядом хижі рослини можуть прожити багато років. Врахуйте, що їм потрібно достатньо світла, регулярного поливу, певної вологості повітря та спеціальне місце для полювання.

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UAportal пропонує дізнатися про деякі з найпопулярніших видів хижих рослин, які підходять для домашнього вирощування.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula)

Венерина мухоловка

Венерина мухоловка – одна з найвідоміших хижих рослин. Її пастки-липучки закриваються, коли комаха торкається чутливих волосків на листках. Перетравлення комахи займається кілька днів або тижнів, оскільки це залежить від розміру комахи. Після цього рослина буде знову полювати.

Ця рослина любить розсіяне світло. Протипоказанням є тінь та прямі сонячні промені. Не можна її тримати біля батарей. Оптимальна для неї температура: взимку – 10° С, влітку – 22-25° С влітку.

Полив потрібно проводити регулярно та через піддон, використовуючи дистильовану воду. Грунт має завжди залишатися злегка вологим. Венерина мухоловка любить вологість не нижче 70%, але обрискувати її не варто.

Жирянка (Pinguicula)

Хижі рослини, які їдять комах

Ця рослина має липкі волоски на листках, які вловлюють комах. Коли комаха торкається волосків, вони виділяють ферменти, які перетравлюють комаху. Якщо комаха велика і хоче вибратися, то листя починає повільно скручуватися, не даючи їй вибратися.

Влітку рослині треба температура 25-28° С, а взимку – 15-18 °С. Освітлення має бути розсіяним, а також важливим є наявність півтіні. Не ставте у місця, де б на неї потрапляли прямі сонячні промені. Вологість повітря – не нижче 50%.

Рослині потрібен регулярний полив дистильованою водою через піддон. Грунт має бути вологим, обприскувати не можна.

Непентес (Nepenthes)

Непентес

Ця рослина має кувшинчики, які заповнені рідиною. Комахи привертаються до запаху рідини і падають у пастку. Рідина містить ферменти, які перетравлюють комах.

Оптимальна температура: у зимові місяці – 22-25° С, у теплу пору – 17-20° С. Важливо, щоб температура не опускалася нижче за 16° С. Світло – розсіяне, але не прямі сонячні промені. Вологість – не нижче 75-80%, інакше "глечики" почнуть сохнути та не будуть розвиватися.

Для підтримки вологості флористи та фахівці використовують, наприклад, змочений сфагнум, часті обприскування або зволожувачі.

Влітку рослині треба забезпечити рясний полив, взимку – помірний, але через піддон у будь-яку пору. Субстрат в горщику має бути вогким завжди.

Росичка (Drosera)

Росянка

Це хижа рослина, яка має цікаве листя, краї якого вкриті виростами з крапельками липкої рідини, яка схожа на росу. Коли жертва спіймана, то листок повільно скручується. На перетравлення комахи йде 2-3 дні.

Рослину краще оберігати від прямих сонячних променів, інакше листя може обпектися. Росянці треба яскраве розсіяне світло. Літня температура для тропічних рослин – 22-30° С, взимку – близько 16° С; для європейських рослин влітку – 20-24° С, а взимку – близько 12° С.

Забезпечне росянці регулярний полив дистильованою водою, а земля в горщику у жодному разі не може бути сухою. Вологість повітря – від 70%.

Сарраценія (Sarracenia)

Сарраценія

Ця рослина має "глечики", які заповнені рідиною. Комахам подобається запах рідини, ароматний солодкий сік. Потрапляючи всередину, вони падають у пастку. Рідина містить ферменти, які перетравлюють комах.

Сарраценія потребує тільки яскравого освітлення. Весною та влітку – 22° С, взимку та восени – 10° С. Як і інші хижі рослини, забезпечте регулярний полив через піддон.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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