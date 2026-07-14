Метеозалежним увага: прогноз магнітних бур на 14 липня

У найближчі два дні геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною, однак повністю без впливу Сонця не обійдеться. За прогнозом фахівців, 14 липня очікуються магнітні бурі середньої інтенсивності, які можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 14 липня очікується К-індекс 4,3, який також свідчить про помірну сонячну активність.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися. Дані про стан космічної погоди оновлюються приблизно кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають після потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються великі потоки заряджених частинок. Досягнувши магнітного поля Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення.

Рівень їхньої інтенсивності визначають за К-індексом:

1–4 бали

5 і більше

7–8 балів

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою або дратівливість. Такі симптоми пов'язують зі змінами атмосферного тиску, хоча наукові дослідження щодо впливу магнітних бур на здоров'я дають неоднозначні результати.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна скористатися призначеними лікарем препаратами для полегшення симптомів.

Як легше перенести період сонячної активності

У дні підвищеної геомагнітної активності медики рекомендують дотримуватися простих правил:

повноцінно спати та не порушувати режим дня;

пити достатньо води;

відмовитися від алкоголю, а також обмежити жирну їжу й надмірне вживання кави;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

по можливості уникати стресових ситуацій;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки та не перевтомлюватися.

Також покращити самопочуття можуть контрастний душ зранку та тепла розслаблювальна ванна ввечері.

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