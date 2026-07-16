Міноборони запустило автоматичне продовження відстрочки у Резерв+: кого стосується

Міністерство оборони України запровадило автоматичне продовження більшості відстрочок від мобілізації. Відтепер понад 90% військовозобов'язаних, які мають законні підстави для відстрочки, не потрібно повторно подавати заяву, якщо їхнє право залишається чинним.

Про це повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві зазначили, що нововведення покликане спростити процедуру для громадян і скоротити кількість звернень до державних установ. Якщо інформація, яка підтверджує право на відстрочку, міститься в державних реєстрах і є актуальною, продовження відбудеться автоматично.

Новий механізм діє незалежно від способу оформлення відстрочки. Це стосується як тих, хто подавав документи через застосунок "Резерв+", так і громадян, які оформлювали її через Центри надання адміністративних послуг. Сам застосунок лише відображає дані з державного реєстру.

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій військовозобов'язаних. Серед них — особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби, студенти та аспіранти, багатодітні й одинокі батьки, працівники освітньої сфери, опікуни, а також громадяни, які здійснюють догляд за тяжкохворими членами родини.

Основною умовою є наявність актуальних відомостей у державних реєстрах. Якщо право на відстрочку підтверджується, її строк автоматично продовжується до завершення мобілізації або до моменту втрати відповідних підстав.

Користувачі "Резерв+" отримають повідомлення про оновлення, а перевірити новий термін дії можна буде в електронному військово-обліковому документі. У деяких випадках там відображатиметься позначка "до завершення мобілізації".

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Водночас автоматичне продовження не спрацює, якщо у державних реєстрах відсутня необхідна інформація або містяться помилки. Найчастіше такі ситуації можуть виникати у громадян, які мають батьків з інвалідністю, доглядають за тяжкохворими родичами, виховують трьох і більше дітей або мають дитину з інвалідністю.

У Міноборони наголошують, що відсутність автоматичного продовження не означає втрату права на відстрочку. У такому випадку необхідно оновити інформацію в державних реєстрах або звернутися до найближчого ЦНАПу з документами, які підтверджують відповідні підстави.

До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для продовження вже оформленої відстрочки звертатися більше не потрібно.

Також у міністерстві звернули увагу, що автоматичне продовження чинної відстрочки та оформлення нової через "Резерв+" — це різні процедури. Наразі подати заявку онлайн на отримання нової відстрочки можуть представники 11 категорій громадян, а в майбутньому цей перелік планують розширити.

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