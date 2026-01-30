Чи можуть зняти бронювання на роботі без попередження працівника: пояснення юриста

Трапляються ситуації, коли під час перевірки документів військовозобов’язаний повідомляє про наявність бронювання, але з’ясовується, що роботодавець уже скасував його — і працівника про це навіть не попередили.

Чи є такі дії законними, роз’яснив Новини.LIVE адвокат Олександр Дубовий.

Чи можуть на підприємстві скасувати бронювання без відома працівника

За словами юриста, анулювання бронювання допускається чинним законодавством. Це може відбуватися на підставі заяви керівника підприємства або особи, яка діє від його імені.

Керівник самостійно формує перелік працівників, яких подають на бронювання, і відповідно має право переглядати цей список та змінювати його за власним рішенням. Погодження з працівником у такому випадку не вимагається.

Адвокат пояснює: бронювання не належить до трудових прав працівника. Воно є державною гарантією, мета якої — забезпечити стабільну роботу критично важливих підприємств у період воєнного стану.

Хто ухвалює рішення щодо бронювання

Оскільки відповідальність за діяльність підприємства покладена саме на керівника, він має повноваження самостійно визначати, кого бронювати, а кого — виключати зі списків. Працівник не може впливати на це рішення, навіть якщо бронювання було раніше надане.

Таким чином, скасування бронювання без попередження працівника є законним, якщо воно здійснене в межах чинних процедур і за ініціативою керівництва підприємства.

