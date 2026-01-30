Могут ли снять бронирование на работе без предупреждения работника: объяснение юриста

Случаются ситуации, когда во время проверки документов военнообязанный сообщает о наличии бронирования, но выясняется, что работодатель уже отменил его и работника об этом даже не предупредили.

Являются ли подобные действия законными, разъяснил Новости.LIVE адвокат Александр Дубовой.

Могут ли на предприятии отменить бронирование без ведома работника

По словам юриста, аннулирование бронирования допускается действующим законодательством. Это может происходить на основании заявления руководителя предприятия или лица, действующего от его имени.

Руководитель самостоятельно формирует перечень работников, которые подают на бронирование, и соответственно имеет право пересматривать этот список и изменять его по собственному решению. Соглашение с работником в таком случае не требуется.

Адвокат объясняет: бронирование не относится к трудовым правам работника. Оно является государственной гарантией, цель которой обеспечить стабильную работу критически важных предприятий в период военного положения.

Кто принимает решение о бронировании

Поскольку ответственность за деятельность предприятия возложена именно на руководителя, он имеет полномочия самостоятельно определять, кого бронировать, а кого исключать из списков. Работник не может влиять на это решение, даже если бронирование было предоставлено ранее.

Таким образом, отмена бронирования без предупреждения работника законна, если оно осуществлено в пределах действующих процедур и по инициативе руководства предприятия.

