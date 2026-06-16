Чи можуть військового, придатного до служби в тилових підрозділах, направити на передову: відповідь юриста

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої громадяни після проходження військово-лікарської комісії отримують висновок про придатність до служби. Особи з хронічними захворюваннями, як правило, можуть бути направлені до тилових підрозділів забезпечення.

Водночас військовослужбовці, які служать у тилу, за певних умов мають можливість перейти до бойових частин. Про це повідомоляється на юридичному порталу b2bconult.

До юристів звернувся військовий, якого ВЛК визнала придатним до служби у підрозділах забезпечення. Наразі він проходить службу в тиловій частині, однак хотів би за власним бажанням перевестися до бойового підрозділу на передову.

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Як пояснила юристка адвокатського бюро Олега Романенка Неля Романенко, така можливість дійсно існує, але остаточне рішення залежить від командування частини. Вона зазначила, що законодавство не встановлює чітких критеріїв, за якими визначається доцільність такого переведення, тому вирішальним є погодження командира.

За словами правниці, у випадках, коли військовослужбовець має висновок ВЛК про обмежену придатність, варто аргументувати, що нова посада більше відповідатиме його фізичному стану та дозволить ефективніше використовувати його в армії. Вона також уточнила, що аналогічні правила діють і під час переведення до іншої військової частини.

До тилових підрозділів, згідно з чинним законодавством, відносять частини забезпечення, навчальні центри, територіальні центри комплектування, а також військові навчальні заклади.

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