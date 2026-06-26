Потужні землетруси у Венесуелі: загинуло вже 235 людей, тисячі зникли безвісти (фото)

Унаслідок двох сильних землетрусів, що сталися ввечері 24 червня у Венесуелі, кількість жертв перевищила 230 осіб, а поранення отримали понад 4 тисячі людей. Станом на кінець четверга офіційна кількість загиблих зросла до 235 осіб.

Ще щонайменше 4 300 людей отримали поранення, повідомив державним ЗМІ міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо. Про це повідомляють Associated press, CNN, Reuters.

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Влада попереджає, що ці цифри можуть зрости, оскільки тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції тривають. У північних регіонах країни місцеві жителі разом із рятувальниками розбирають завали у зруйнованих будівлях, намагаючись знайти тих, хто міг залишитися під уламками.

Ситуація в постраждалих районах залишається складною, пошукові роботи продовжуються цілодобово.

Нагадаємо, потужні землетруси стались у Венесуелі та Японії.

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