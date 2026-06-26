Мощные землетрясения в Венесуэле: погибли уже 235 человек, тысячи пропали без вести (фото)

В результате двух сильных землетрясений, произошедших вечером 24 июня в Венесуэле, число жертв превысило 230 человек, а ранения получили более 4 тысяч человек. По состоянию на конец четверга официальное число погибших возросло до 235 человек.

Еще по меньшей мере 4 300 человек получили ранения, сообщил государственным СМИ министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо. Об этом сообщают Associated press, CNN, Reuters.

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Власти предупреждают, что эти цифры могут возрасти, поскольку тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести, а спасательные операции продолжаются. В северных регионах страны местные жители вместе со спасателями разбирают завалы в разрушенных зданиях, пытаясь найти тех, кто мог остаться под обломками.

Ситуация в пострадавших районах остается сложной, поисковые работы продолжаются круглые сутки.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии.

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