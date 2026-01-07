Москва поки що 'крутить носом' - Зеленський про переговори США з рф і результати зустрічі у Парижі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують контакти з рф та обговорюють можливі сценарії припинення вогню, однак Москва наразі не демонструє готовності до конструктивних рішень.

За словами глави держави, американська сторона веде переговори з Кремлем і пропонує різні варіанти врегулювання, але російське керівництво затягує процес. Про це пише OBOZ.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна має сильних міжнародних партнерів, які за потреби здатні суттєво посилити тиск на рф. Президент зробив цю заяву, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого посилення санкцій або інших важелів впливу з боку США та їхніх союзників у разі відмови рф від припинення бойових дій.

Україна послідовно наполягає на тому, що будь-які мирні домовленості мають розпочинатися з повного припинення вогню, а також включати чіткі та надійні гарантії безпеки для держави.

Російська сторона займає протилежну позицію. У грудні в Кремлі відкрито заявили, що не розглядають можливість припинення вогню в Україні. Речник президента рф Дмитро Пєсков тоді підкреслив, що Москва не дозволить використати перемир’я як паузу або "перепочинок" для українських сил.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у грудні звернули увагу на те, що Володимир Путін публічно підтвердив незмінність своїх максималістських цілей у війні проти України — тих самих, з якими рф розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. В ISW також нагадують, що Кремль неодноразово відкидав мирні ініціативи, запропоновані Україною та США, намагаючись перекласти відповідальність за відсутність прогресу на Київ.

Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, де сторони детально обговорили подальші дипломатичні кроки та підтримку України.

Зустріч відбулася на тлі засідання так званої "коаліції рішучих", яке проходило 6 січня у французькій столиці. Президент України зазначив, що під час переговорів із Макроном основна увага була приділена реальним можливостям протидії російському терору, питанням захисту цивільного населення та посиленню підтримки, яка здатна зміцнити позиції України на дипломатичному фронті.

За словами Зеленського, засідання "коаліції рішучих" було найбільш представницьким за весь час її існування. У ньому беруть участь лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністри, посли та спеціальні представники.

Глава держави наголосив, що партнери готують важливі політичні рішення, а дипломатія має йти паралельно з реальною допомогою. Він підкреслив, що рф не припиняє ракетні та дронові удари по Україні, тому пріоритетом залишається посилення системи протиповітряної оборони для захисту людей, громад і критичної інфраструктури.

Під час засідання держави-учасниці планують узяти на себе зобов’язання щодо підтримки України за п’ятьма ключовими напрямами, серед яких — питання можливого розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

