Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 13 липня

У найближчі два дні на Землі прогнозується помірна геомагнітна активність. Хоча сильних магнітних бур не очікується, чутливі до змін погоди люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість або перепади настрою.

13 липня прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 4,3, що відповідає жовтому рівню. Такий показник свідчить про магнітну бурю середньої інтенсивності, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Водночас варто пам'ятати, що прогнози можуть коригуватися. Фахівці оновлюють дані про сонячну активність приблизно кожні три години, тому показники можуть змінюватися протягом доби.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи та викиди плазми на Сонці. Під час таких процесів у космос вивільняється велика кількість заряджених частинок, які рухаються в напрямку Землі. Досягнувши магнітосфери нашої планети, вони викликають геомагнітні збурення.

Для оцінки їхньої сили використовується планетарний К-індекс, який має шкалу від 0 до 9. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими або помірними й зазвичай не створюють серйозних наслідків. Якщо ж показник досягає 5 і більше, магнітну бурю вже відносять до сильних, здатних впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем.

Під час потужних геомагнітних бур можливі перебої в роботі супутникового зв'язку, навігаційних систем, мобільних мереж і радіозв'язку. За К-індексу 7–8 у деяких регіонах світу можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Науковці досі досліджують вплив геомагнітних збурень на організм людини. Водночас чимало людей у такі дні скаржаться на головний біль, слабкість, швидку втому, сонливість, дратівливість, перепади артеріального тиску та погіршення концентрації уваги.

Спеціальних препаратів від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна застосовувати ліки, які призначив лікар для полегшення окремих симптомів.

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Як полегшити самопочуття

У період підвищеної сонячної активності лікарі рекомендують дотримуватися простих правил:

спати не менше 7–8 годин на добу та дотримуватися режиму дня;

вживати достатню кількість води та віддавати перевагу легкій, збалансованій їжі;

обмежити алкоголь, жирні, солоні й гострі страви, а також не зловживати кавою;

більше гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

мінімізувати стресові ситуації та емоційне перенавантаження;

людям із хронічними захворюваннями — уважніше стежити за своїм станом і тримати необхідні медикаменти під рукою.

Також покращити самопочуття можуть контрастний душ уранці та тепла ванна ввечері, які допомагають організму легше адаптуватися до змін геомагнітної активності.

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