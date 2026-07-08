Може спостерігатись слабкість: прогноз магнітних бур на 8 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому, сонливість або підвищений рівень стресу. Прогноз геомагнітної активності на найближчі два дні оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Інтенсивність магнітних бур визначають за планетарним К-індексом, який вимірюється за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше, геомагнітне збурення вважається сильним. Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У середу, 8 липня, ситуація зміниться. Очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5,1, що відповідає червоному рівню. Така магнітна буря вважається сильною та може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Водночас фахівці нагадують, що прогнози геомагнітної активності можуть змінюватися. Дані оновлюються кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів і викидів плазми на Сонці. Під час цих процесів у космос вивільняються заряджені частинки — протони та електрони. Досягнувши магнітосфери Землі, вони взаємодіють із нею, спричиняючи геомагнітні збурення.

Для оцінки сили таких явищ використовують К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай проходять непомітно. Якщо показник перевищує 5, буря класифікується як сильна. Під час інтенсивних геомагнітних збурень можливі перебої у роботі супутникового зв'язку, радіосистем, GPS та іншої електроніки. При К-індексі 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Через зміни атмосферного тиску окремі люди можуть відчувати головний біль, слабкість, втому, дратівливість або порушення сну. Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна полегшити симптоми за допомогою звичних лікарських засобів, рекомендованих лікарем.

Як підтримати організм під час магнітної бурі

Фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій:

висипатися та підтримувати звичний режим дня;

збалансовано харчуватися;

обмежити вживання жирної, солоної та гострої їжі, алкоголю й кави;

пити достатню кількість води та трав'яних чаїв;

більше гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій та емоційного перевантаження;

людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки;

контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

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