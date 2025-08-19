Можна брати навіть з великим пробігом: рейтинг найнадійніших бензинових кросоверів

Багато водіїв остерігаються вживаних автомобілів із пробігом понад 150–200 тисяч кілометрів, вважаючи, що такі машини вже втратили свою надійність. Та серед кросоверів є моделі, які здатні демонструвати витривалість навіть після значного пробігу.

Їхні силові агрегати, трансмісія та ходова частина розраховані на тривалу експлуатацію, а витрати на технічне обслуговування залишаються цілком прийнятними. Фахівці зібрали п’ять моделей, які вважаються найбільш надійними серед бензинових кросоверів і підходять для покупки навіть із великим пробігом, пише SUVNews.

1. Toyota RAV4

RAV4 – це один з еталонів надійності серед кросоверів. Його атмосферні бензинові двигуни славляться надзвичайною живучістю, а трансмісія – простотою конструкції та вражаючим ресурсом. Підвіска спроєктована так, щоб гідно справлятися з особливостями українських доріг. Навіть після 250 тисяч кілометрів пробігу цей автомобіль залишається на ходу та готовий до нових викликів.

2. Honda CR-V

Цей кросовер стабільно потрапляє до рейтингів найнадійніших авто. CR-V вирізняється надійним бензиновим мотором, невибагливою автоматичною трансмісією та високим рівнем збірки. Навіть після тривалого використання ця модель залишається розумним вибором для тих, хто цінує довговічність і комфорт.

3. Mazda CX-5

Даний автомобіль має не тільки привабливий зовнішній вигляд, а й надійні бензинові двигуни SkyActiv, які славляться своєю економічністю та витривалістю. Ці мотори рідко створюють проблеми, а пробіг понад 200 000 км не становить проблем – за умови регулярного технічного обслуговування.

4. Hyundai Tucson

Цей корейський SUV здобув широку популярність у своєму сегменті завдяки перевіреним бензиновим двигунам і недорогим комплектуючим. Модель Tucson демонструє високу витривалість навіть при значних пробігах, а витрати на обслуговування та ремонт залишаються цілком прийнятними.

5. Nissan X-Trail

Даний кросовер відомий своєю простою конструкцією та довговічними бензиновими моторами. За умови регулярного обслуговування X-Trail здатен без проблем подолати понад 300 тисяч кілометрів. Важливо лише звернути увагу на стан трансмісії – краще обрати модель із традиційною автоматичною коробкою або ретельно перевірити варіатор.

Якщо плануєте придбати бензиновий кросовер з пробігом, зверніть увагу на ці перевірені варіанти. Вони зарекомендували себе як надзвичайно надійні, здатні без суттєвих проблем долати проходити дистанції – навіть понад кількасот тисяч кілометрів. За умови обдуманого вибору, така покупка може стати вдалою інвестицією на довгі роки.

