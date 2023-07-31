Чи можна українською казати слово "спасибі": Авраменко розповів про цікавий нюанс

Чи є в українській мові слово спасибі

Слово "спасибі" має давнє походження, воно утворилося шляхом з'єднання слів "Спаси, Боже". Українці вживають два популярних слова для висловлення вдячності - "дякую" і "спасибі". Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що між ними існує синонімічне відношення і обидва варіанти є прийнятними для вживання.

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Слово "спасибі" знайоме українцям ще з XVI століття і походить від з'єднання слів "Спаси, Боже", що виражало вдячність і просило захисту від Бога. З часом ця сполука стала одним словом - "спасибі".

Слово "дякую" є більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності і також вважається синонімом до "спасибі".

Щоб підсилити вдячність, можна вживати слова "дуже" або "красно", останнє з яких має значення "гарний" або "чудовий".

Вибір між "дякую" та "спасибі" залежить від особистих уподобань, оскільки обидва варіанти є прийнятними і допомагають створити позитивне спілкування, переказуючи енергію добра та світла між людьми. У будь-якому випадку, важливо поважати один одного і грамотно висловлювати свою вдячність.

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