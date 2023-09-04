Чи можна виростити білі гриби у себе на ділянці та що для цього необхідно

Як виростити міцелій білих грибів у себе на ділянці

Сьогодні ми збираємося розповісти, як виростити міцелій підберезника та білого гриба на вашій ділянці. Міцелій грибів можна придбати, але також є можливість приготувати його самостійно.

Читайте також: Як правильно закрити білі гриби на зиму

Для цього потрібно використовувати старі гриби, які вже майже розпадаються, оскільки вони містять багато спор. На сайті floristics.info розібрались як це зробити.

Місце для грибів та посівний матеріал:

Оберіть відповідне місце: Почніть з вибору правильного місця для вирощування грибів. Вам знадобиться котлован або траншея глибиною приблизно 25-30 см. Важливо, щоб це місце було в тіні та знаходилося з північного боку вашої ділянки, де ґрунт не пересихає, і де ви нічого не вирощуєте. Оберіть відповідні дерева: Якщо ви хочете виростити підберезники, то необов'язково використовувати лише березу – підійдуть інші листяні дерева, такі як вишня чи черешня. Для білих грибів краще використовувати дуб, але підходять також дерева інших листяних порід. Гриби вступають у співжиття з деревами та утворюють на їх коренях мікоризу, що сприяє обміну речовинами між ними.

Заселення ґрунту міцелієм:

Підготуйте субстрат: Гриби живляться органічними речовинами, тому потрібно створити субстрат для їх росту. Покладіть на дно котловану шар грубої, погано розкладеної органіки, такої як тирса, листя, опад, стебла, кора і будь-що інше, що ви можете знайти. Товщина цього шару має бути приблизно 3-5 см. Розподіліть міцелій: Рівномірно розподіліть міцелій по поверхні субстрату. Якщо ви придбали міцелій, який був вирощений на зернах пшениці, розсипте його по субстрату, потім слідуючи наступним кроком. Посипте землею: Злегка присипте міцелій землею. Це допоможе створити оптимальні умови для росту грибів. Додайте траву: Покрийте верхній шар субстрату сухою травою. На траву розсипте другу партію міцелію. Додайте гною: Покривши траву міцелієм, додайте ще один шар з гноєм та тирсою. Цей шар можна замінити компостом або просто родючим ґрунтом. Заповніть водою: Після того як всі шари розміщені, рясно полийте їх водою. Грибам потрібна волога для росту.

Догляд за грибами:

Пам'ятайте, що гриби ростимуть лише наступного року. Важливо регулярно поливати міцелій, оскільки грибам потрібна волога. Температурний режим для розвитку грибів повинен бути в межах 15-20 ⁰C, при цьому нижня температурна межа становить 5 ⁰C, а верхня - 28 ⁰C. Вологість повинна бути на рівні 80-90%. Якщо ваш підвал сухий, ви можете підвищити вологість, розвісивши мокрі ганчірки та розставивши ємності з водою.

Нагадаємо, ми вже писали про прості способи відмити руки після чищення грибів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!