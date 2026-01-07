На які пільги має право дружина УБД: повний перелік

В умовах повномасштабної війни сотні тисяч українських військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій за виконання завдань на фронті. Поруч із ними щодня живуть їхні родини, які також відчувають на собі всі наслідки війни та несуть значне психологічне й соціальне навантаження.

Українське законодавство, зокрема Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передбачає низку пільг і гарантій не лише для самих військових зі статусом УБД, а й для членів їхніх сімей. Про це пише ТСН.

Зокрема, дружини таких військовослужбовців мають право на широкий перелік соціальної підтримки — від знижок на житлово-комунальні послуги до медичної, освітньої та фінансової допомоги. Водночас реалізація цих прав потребує дотримання встановленої процедури оформлення.

Однією з основних форм підтримки є житлово-комунальні пільги. Законодавство гарантує значне зменшення витрат на оплату житла та комунальних послуг. У разі загибелі учасника бойових дій це право переходить до членів його сім’ї, зокрема до дружини. Таким чином держава допомагає родинам зменшити фінансове навантаження, пов’язане з оплатою квартплати, опалення, електроенергії, водопостачання та інших послуг.

Передбачена 75-відсоткова знижка на оплату житла в межах нормативної житлової площі — 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю. Ця норма діє незалежно від того, чи житло є приватним, чи комунальним. Аналогічна знижка застосовується і до комунальних послуг — газу, електроенергії, води та водовідведення. Якщо помешкання не має централізованого опалення, пільга поширюється також на тверде паливо або скраплений газ, необхідні для обігріву. Водночас знижка діє лише в межах соціальних норм споживання, а перевищення оплачується самостійно.

Для сімей, у яких учасник бойових дій отримав інвалідність внаслідок війни, передбачені ще ширші гарантії — у таких випадках держава може компенсувати до повної вартості житлово-комунальних послуг.

Окремо законодавство передбачає підтримку у сфері житла. Учасники бойових дій мають першочергове право на отримання житла з державного або комунального фонду, а також можуть скористатися пільговими кредитами для будівництва чи придбання власного помешкання. Якщо військовослужбовець загинув, це право переходить до членів його сім’ї, включно з дружиною. У деяких випадках держава може компенсувати витрати на оренду житла.

Також УБД мають перевагу в отриманні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва чи городництва. Поки військовий живий, реалізувати це право може лише він особисто. Проте у разі його загибелі право на безоплатне відведення землі переходить до членів сім’ї, і дружина загиблого захисника або захисниці може скористатися цією можливістю. Якщо отримання житла або землі в натуральній формі є неможливим, закон передбачає грошову компенсацію, порядок якої визначається окремими рішеннями уряду.

Важливою складовою державної підтримки є медичне забезпечення. Дружини учасників бойових дій мають право на безоплатне лікування в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, включно з амбулаторною та стаціонарною допомогою. За призначенням лікаря вони можуть отримувати лікарські засоби безкоштовно або зі знижкою в межах програм, що реалізуються Національною службою здоров’я України.

Окрему увагу держава та громадські організації приділяють психологічній допомозі. Жінки військовослужбовців можуть скористатися безоплатними програмами психологічної підтримки та реабілітації, особливо у випадках, коли чоловік повернувся з полону або має посттравматичний стресовий розлад.

Освітні пільги також займають важливе місце. Дружини учасників бойових дій мають доступ до державних програм перекваліфікації та підвищення кваліфікації, що дає змогу здобути нову професію або покращити свої можливості на ринку праці. В окремих випадках законодавство допускає навіть здобуття другої вищої освіти за рахунок держави.

Діти з таких родин користуються переважним правом на зарахування до дитячих садків, шкіл та позашкільних закладів. Під час вступу до професійно-технічних і вищих навчальних закладів вони можуть претендувати на позаконкурсний вступ, переведення на бюджетну форму навчання, а також на безкоштовне проживання в гуртожитках. Крім того, дітям гарантується першочергове направлення до оздоровчих таборів, санаторіїв та закладів відпочинку, фінансування яких здійснюється за рахунок державного або місцевих бюджетів.

У разі загибелі військовослужбовця зі статусом УБД під час виконання бойових завдань його дружина отримує додаткові соціальні гарантії. Зокрема, їй призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника, яка виплачується довічно незалежно від віку та страхового стажу. Також передбачені одноразові грошові виплати, компенсація витрат на поховання, а також юридична й психологічна допомога. Діти загиблого військового зберігають усі освітні та соціальні пільги.

Додатково для членів родини загиблого захисника або захисниці можуть діяти податкові пільги, зокрема звільнення від сплати податку на нерухомість і земельного податку. У деяких громадах місцева влада також передбачає фінансову допомогу або виділення коштів на придбання житла.

Для оформлення пільг дружині учасника бойових дій необхідно мати підтвердні документи. Передусім це посвідчення УБД, яке отримує військовослужбовець через Міністерство оборони або інші уповноважені органи. Після цього жінка може звернутися до органів соціального захисту населення або до Пенсійного фонду України — особисто чи через електронні сервіси.

До заяви зазвичай додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про шлюб, посвідчення УБД та довідки про склад сім’ї. Подати документи можна через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду, у відділенні ПФУ або за допомогою порталу "Дія".

Після перевірки інформації та внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків заявниця отримує підтвердження права на пільги, а відповідні знижки та гарантії починають діяти автоматично або з наступного розрахункового періоду.

