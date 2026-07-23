Податкова пільга для осіб з інвалідністю: як отримати

Українці з інвалідністю, а також батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою, яка дозволяє зменшити суму податку із заробітної плати. Завдяки цьому працівники отримують більший дохід після сплати податків.

Про це повідомили в Державній податковій службі. Розмір податкової соціальної пільги залежить від категорії отримувача. Її базою є прожитковий мінімум, який станом на 1 січня 2026 року становить 3328 грн. Відповідно, стандартна пільга дорівнює 50% цієї суми — 1664 грн.

Підвищену пільгу у розмірі 2496 грн (150% базового розміру) можуть оформити:

батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років — на кожну таку дитину;

особи з інвалідністю І або ІІ групи, зокрема з інвалідністю з дитинства.

Максимальна пільга у 3328 грн (200%) передбачена для осіб з інвалідністю І або ІІ групи, які є учасниками бойових дій на території інших держав після завершення Другої світової війни та підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які умови отримання

Податкова соціальна пільга застосовується лише до офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат. Водночас скористатися нею можуть лише ті працівники, чий місячний дохід не перевищує встановлений законом ліміт.

У 2026 році максимальний розмір зарплати для застосування пільги становить 4660 грн. Цей показник визначають як прожитковий мінімум, помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

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Як оформити податкову пільгу

Щоб скористатися пільгою, працівнику необхідно звернутися до роботодавця із відповідною заявою та надати документи, які підтверджують право на її отримання.

Залежно від категорії заявника це можуть бути:

посвідчення особи з інвалідністю або довідка МСЕК;

свідоцтво про народження дитини та медичний документ, який підтверджує її інвалідність.

Після оформлення документів роботодавець застосовуватиме податкову соціальну пільгу під час нарахування заробітної плати, що дозволить зменшити суму утриманого податку.

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