Справжнє весняне тепло до 17 градусів: прогноз погоди на 10 березня

В Україну прийшло справжнє весняне потепління, яке принесла область високого атмосферного тиску. Через вплив потужного антициклону найближчими днями в більшості регіонів встановиться суха, сонячна та доволі тепла погода, хоча температурні показники в різних частинах країни помітно відрізнятимуться.

Якою буде погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 10 березня в Україні пануватиме антициклональний тип погоди. Це означає відсутність опадів, ясне небо та поступове підвищення температури.

У вівторок максимальні денні температури становитимуть:

у західних, центральних областях і на півдні — +12…+17 °C;

у північних та східних регіонах — +10…+14 °C;

на північному сході — +9…+12 °C.

Вітер буде південно-західний, помірної сили, місцями можливі пориви.

У Українському гідрометцентрі також підтверджують, що найближчими днями атмосферні фронти не впливатимуть на територію країни, тому опади малоймовірні.

У ніч на 10 березня температура повітря коливатиметься від +3 до −2 °C, а вдень повітря прогріється до +15 °C, на заході та півдні місцями — до +17 °C. Дещо прохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах, де вдень очікується +6…+11 °C.

Погода до кінця тижня

Керівник Черкаський обласний гідрометцентр Віталій Постригань зазначає, що Україна вже відчуває справжнє весняне тепло. Наразі спостерігаються характерні для міжсезоння температурні коливання: вдень повітря прогрівається приблизно до +10 °C, тоді як уночі можливі невеликі морози −1…−4 °C.

За його словами, наступного тижня весна поступово посилюватиме свої позиції. Денна температура зростатиме завдяки впливу антициклону, хоча вечори й ранки ще залишатимуться прохолодними через нічне вихолоджування.

До кінця тижня середньодобова температура підніметься приблизно до +7 °C. Вночі очікується до +5 °C, а вдень — +10…+15 °C.

У п’ятницю, 13 березня, потепління посилиться: у деяких регіонах температура може піднятися до +17 °C, що відповідає кліматичним показникам кінця березня або навіть початку квітня. Водночас у ранкові години можливі тумани.

У вихідні синоптична ситуація почне змінюватися: антициклон поступово відступить, а східні вітри можуть принести перше відчутне похолодання.

Нагадаємо, на Україну насувається чергова хвиля похолодання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!