Названо ТОП-5 недорогих авто для міста, які рідко потрапляють на СТО

На вторинному автомобільному ринку в Україні компактні міські авто завжди мають хороший попит. Вони відзначаються економічністю, зручністю в паркуванні та не частим зверненнями до сервісів.

Фахівці підготували список з п'яти перевірених моделей, які ідеально підходять для щоденних поїздок та доступні за ціною. Про це пише сайт "Твоя машина".

1. Toyota Yaris

Компактний хетчбек з надійним бензиновим двигуном, який без труднощів проходить 300 тис. км. В Україні можна знайти моделі 2008–2012 років випуску за ціною 6–7 тис. доларів (250–293 тис. грн).

2. Honda Jazz

Автомобіль з просторим салоном і надійним двигуном 1.4. Він не створює проблем власнику навіть після 200 тис. км пробігу. На вторинному ринку ціна стартує від 6,5 тис. доларів (272 тис. грн).

3. Hyundai i10

Компактний, але надійний. Його 1.1-літровий силовий агрегат легко піддається ремонту, але власники рідко мають справу з поломками. Середня вартість – 5,5–6 тис. доларів (230–251 тис. грн). Підвіска автомобіля добре себе показує навіть на українських дорогах.

4. Skoda Fabia

Fabia другого покоління – одна з найбільш популярних бюджетних моделей. Двигуни MPI вважаються надзвичайно надійними. Ціна моделей 2009–2012 років коливається від 6 до 7,5 тис. доларів (250–314 тис. грн). Автомеханіки рекомендують звертати увагу лише на стан ходової частини.

5. Kia Picanto

Невеликий хетчбек з базовим атмосферним двигуном. Має низьке споживання пального та невеликі витрати на обслуговування. Ціни на ринку стартують від 5 тис. доларів (209 тис. грн). Це один з найкращих варіантів для міста в цьому класі.

Фахівці одноголосно стверджують, що основними факторами довговічності автомобіля є своєчасне техобслуговування та використання якісного пального. Вибір моделі з цього списку допоможе власнику знизити ймовірність неочікуваних витрат і насолоджуватися поїздками без зайвих турбот.

