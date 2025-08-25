Названо ТОП-5 недорогих авто для міста, які рідко потрапляють на СТО
На вторинному автомобільному ринку в Україні компактні міські авто завжди мають хороший попит. Вони відзначаються економічністю, зручністю в паркуванні та не частим зверненнями до сервісів.
Фахівці підготували список з п'яти перевірених моделей, які ідеально підходять для щоденних поїздок та доступні за ціною. Про це пише сайт "Твоя машина".
1. Toyota Yaris
Компактний хетчбек з надійним бензиновим двигуном, який без труднощів проходить 300 тис. км. В Україні можна знайти моделі 2008–2012 років випуску за ціною 6–7 тис. доларів (250–293 тис. грн).
2. Honda Jazz
Автомобіль з просторим салоном і надійним двигуном 1.4. Він не створює проблем власнику навіть після 200 тис. км пробігу. На вторинному ринку ціна стартує від 6,5 тис. доларів (272 тис. грн).
Читайте також: Принесуть лише купу проблем: які німецькі авто не рекомендують купувати експерти
3. Hyundai i10
Компактний, але надійний. Його 1.1-літровий силовий агрегат легко піддається ремонту, але власники рідко мають справу з поломками. Середня вартість – 5,5–6 тис. доларів (230–251 тис. грн). Підвіска автомобіля добре себе показує навіть на українських дорогах.
4. Skoda Fabia
Fabia другого покоління – одна з найбільш популярних бюджетних моделей. Двигуни MPI вважаються надзвичайно надійними. Ціна моделей 2009–2012 років коливається від 6 до 7,5 тис. доларів (250–314 тис. грн). Автомеханіки рекомендують звертати увагу лише на стан ходової частини.
5. Kia Picanto
Невеликий хетчбек з базовим атмосферним двигуном. Має низьке споживання пального та невеликі витрати на обслуговування. Ціни на ринку стартують від 5 тис. доларів (209 тис. грн). Це один з найкращих варіантів для міста в цьому класі.
Фахівці одноголосно стверджують, що основними факторами довговічності автомобіля є своєчасне техобслуговування та використання якісного пального. Вибір моделі з цього списку допоможе власнику знизити ймовірність неочікуваних витрат і насолоджуватися поїздками без зайвих турбот.
Раніше ми писали про топ якісних автомобілів, які здатні проїхати до 500 тисяч кілометрів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!