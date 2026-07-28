Не треба монтувати: топ-3 найпопулярніші мобільні кондиціонери, які врятують у спеку

У літню спеку мобільні кондиціонери стають гарною альтернативою традиційним спліт-системам, особливо якщо встановлення зовнішнього блоку неможливе або небажане. Такі пристрої не потребують складного монтажу, легко переміщуються між кімнатами та швидко вводяться в експлуатацію.

Після огляду принципу роботи та вартості кондиціонерів без зовнішнього блоку "Фокус" зібрав три актуальні моделі, доступні на українському ринку. Нижче — їхні характеристики, переваги, недоліки та відгуки користувачів. Про це пише Фокус.

Scandix SC7000

Scandix SC7000 — найкомпактніша модель у добірці, яка підходить для охолодження приміщень площею до 25 квадратних метрів. При споживаній потужності 780 Вт кондиціонер забезпечує охолодження потужністю 7 BTU.

Крім основного режиму, пристрій підтримує вентиляцію, осушення повітря та нічний режим, який автоматично змінює температуру для комфортного сну. Керувати кондиціонером можна за допомогою кнопок на корпусі або пульта дистанційного керування. Також передбачено блокування від дітей.

Модель працює на екологічному холодоагенті R290, оснащена колесами та ручкою для транспортування, а після вимкнення електроенергії автоматично відновлює роботу. Заявлений рівень шуму становить 65 дБ.

Покупці відзначають, що кондиціонер швидко охолоджує кімнату площею близько 20 м² навіть за температури повітря на вулиці +38 °C. Серед мінусів називають необхідність регулярно зливати конденсат, якого за добу може накопичуватися до 6 літрів, а також доволі гучну роботу вентилятора на максимальній швидкості.

Орієнтовна ціна в Україні — 11 599 грн.

Vestfrost VFP09C

Vestfrost VFP09C також розрахований на приміщення площею до 25 м², однак має вищу продуктивність — 9 BTU. Споживана потужність становить 1003 Вт.

Кондиціонер підтримує режими охолодження, осушення та вентиляції. Він оснащений дисплеєм, таймером на 24 години та нічним режимом Sleep. Особливістю моделі є підтримка Wi-Fi Ready, що дозволяє підключити модуль дистанційного керування, якщо він передбачений комплектацією.

Як і попередня модель, Vestfrost використовує холодоагент R290, а рівень шуму заявлений на рівні 65 дБ.

У відгуках користувачі позитивно оцінюють ефективність охолодження та простоту встановлення. Водночас власники звертають увагу, що тепле повітря необхідно відводити через вікно або балконні двері, а також періодично спорожняти ємність із конденсатом. Найчастіше серед недоліків згадують шум під час роботи та радять уважно перевіряти комплектацію при отриманні товару.

Орієнтовна вартість моделі — 17 999 грн.

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WetAir WPAC-H10K

WetAir WPAC-H10K — найфункціональніший кондиціонер у цій добірці. Він призначений для приміщень площею до 30 м² і має потужність 10 BTU.

Головною перевагою моделі є підтримка не лише охолодження, а й обігріву при температурі зовнішнього повітря до -5 °C. Пристрій оснащений системою самовипаровування конденсату, що зменшує потребу регулярно зливати воду та підвищує енергоефективність (клас А).

Кондиціонер працює на фреоні R290, а також має вбудований модуль Wi-Fi із підтримкою застосунку TUYASMART. Це дозволяє дистанційно керувати пристроєм зі смартфона, налаштовувати графік роботи та інтегрувати його з іншими елементами системи "розумного будинку".

За словами користувачів, модель швидко охолоджує приміщення, має сучасний дизайн і зручне мобільне керування. Серед недоліків найчастіше називають досить високий рівень шуму, який може заважати під час сну або роботи. Також, як і у випадку з іншими мобільними кондиціонерами, власникам доведеться організувати відведення теплого повітря через вікно чи вентиляційний отвір.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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