Не лише споживає зайву електроенергію: чому не можна залишати зарядку у розетці

У багатьох сучасних квартирах і будинках розетки майже постійно зайняті зарядними пристроями для смартфонів, ноутбуків та іншої електроніки. Чимало людей залишають адаптери підключеними до мережі навіть тоді, коли ними не користуються.

Втім, фахівці наголошують: у деяких випадках зарядні пристрої варто від'єднувати від розетки, щоб уникнути зайвих ризиків. Про це пише Hlc.hu.

Експерт з енергетики та керівник компанії Suntrek Solar Ітан Хайн пояснює, що відключення зарядних пристроїв після використання допомагає не лише скоротити споживання електроенергії, а й захистити техніку від можливих перепадів напруги та перегріву.

Однією з основних причин є небезпека стрибків напруги в електромережі. Такі коливання можуть пошкодити чутливі електронні компоненти. Джерелом проблем можуть бути не лише грози чи удари блискавки, а й підвищене навантаження на енергосистему через зростання споживання електроенергії.

Окрему увагу фахівці звертають на пожежну безпеку. Адаптери, які постійно перебувають під напругою, іноді можуть перегріватися. Найбільший ризик становлять дешеві або неякісні зарядні пристрої, які не мають належного захисту від короткого замикання та перегріву. У таких випадках зростає ймовірність займання.

Крім того, навіть без підключеного гаджета зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію. Це явище відоме як "фантомне" або приховане споживання. Сучасні адаптери зазвичай використовують від 0,1 до 0,5 вата на годину, і хоча для одного пристрою це майже непомітно, велика кількість постійно підключених зарядок може впливати на загальні витрати електроенергії.

Регулярне відключення адаптерів також позитивно позначається на терміні їхньої служби. Менше навантаження на внутрішні компоненти та відсутність постійного нагрівання допомагають довше зберігати їхню працездатність.

Водночас не всі пристрої потрібно обов'язково виймати з розетки. Постійне живлення необхідне для окремих систем безпеки, елементів "розумного будинку", відеодомофонів, медичного обладнання та інших пристроїв, робота яких залежить від безперервного електропостачання.

Читайте також: Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Натомість зарядні пристрої для смартфонів, ноутбуків, великих акумуляторів, електровелосипедів, електросамокатів, гіробордів та іншої техніки з ємними батареями рекомендують відключати одразу після завершення заряджання.

Експерти також радять не залишати без нагляду будь-які прилади, що під час роботи виділяють тепло. До них належать плойки, випрямлячі для волосся, електричні ковдри, обігрівачі та інші подібні пристрої. Після використання їх слід одразу від'єднувати від мережі.

Як наголошує Ітан Хайн, в електротехніці діє просте правило: будь-який пристрій, який виробляє або випромінює тепло, потенційно може становити пожежну небезпеку, тому потребує особливої уваги під час експлуатації.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодити квартиру без кондиціонера.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!