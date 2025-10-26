Деякі продукти стали 'золотими': що найбільше подорожчало за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні значно подорожчала. Причинами зростання цін стали інфляція, руйнування аграрної інфраструктури та скорочення виробництва.

Про це пише "Слово і Діло".

Найбільше здорожчали

Найбільше для українських споживачів подорожчали яблука — на 281,3%, з приблизно 12,8 грн до 48,8 грн за кілограм. Вершкове масло подорожчало майже вдвічі (+110,3%) — до 110 грн за 200 грамів.

Суттєво зросли ціни на м’ясо та рибу: свинина (ошийок) додала 103,2% до 251 грн/кг, а морожена риба — на 99,4%, до 206,8 грн/кг.

Основні продукти: зростання 60–90%

Яловичина +76%, куряче філе +85%;

+76%, +85%; Сало +85,3% (194 грн/кг);

+85,3% (194 грн/кг); Хліб пшеничний +75,9% (59 грн), батон +65,7% (30 грн);

+75,9% (59 грн), +65,7% (30 грн); Сметана +87,6%, м’який сир +71,4%; літр молока (2,6%) +64%;

+87,6%, +71,4%; літр молока (2,6%) +64%; Яйця +52,7% (десяток — 54 грн).

Серед круп найбільше здорожчав рис (+82%), пшоно +46%, ячна крупа +43,3%, пшеничне борошно +40,6%. Соняшникова олія подорожчала на 36,4%.

Продукти, що здешевшали

Незважаючи на загальне подорожчання, деякі продукти стали доступнішими. Гречка подешевшала на 24,4% — до 36 грн/кг. Серед овочів ціни знизилися на:

Буряк -28,2%

-28,2% Капуста -16,5%

-16,5% Цибуля -5,8%

-5,8% Морква -2,2%

