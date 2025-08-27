Осінь стартує з негоди: синоптик розповів, що принесе циклон у День знань

1 вересня в Україні прогнозують дощі та зниження температури. Відповідно до консультативного прогнозу, у перший день осені в північних і центральних регіонах країни варто очікувати короткочасних опадів.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі для "Погода УНІАН". "Дощі пройдуть і на заході країни, подекуди з грозами. Натомість у більшості інших регіонів опадів не прогнозується", – зазначив Іван Семиліт.

Читайте також: Від зимового холоду до +33: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

За його словами, на початку тижня денна температура дещо зросте, проте вже 31 серпня – 1 вересня, насамперед у західних областях, знову очікується прохолодніша погода – близько +20…+26°.

"Причиною стане циклон, який принесе із собою дощі, а разом із ними – зниження температури", – пояснив синоптик.

Раніше ми розповідали, де українцям чекати на грози й зливи найближчими днями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!