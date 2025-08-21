Негода насувається: синоптики попередили, де українцям чекати на грози й зливи найближчими днями

Під дією атмосферного фронту більша частина України перебуватиме під дощами аж до завершення тижня.

Метеорологиня Наталка Діденко у своєму дописі у Facebook поділилася прогнозом, де саме поширюватимуться опади в другій половині цього тижня та якої погоди варто очікувати у святкові дні.

"У вівторок, 21 серпня, на територію України насувається холодний атмосферний фронт. Він принесе грози та дощі спершу у західні й північні області. Інші регіони ще залишатимуться під впливом сухої погоди. Протягом 22–23 серпня фронт рухатиметься на схід, охоплюючи нові території та зумовлюючи опади. У південних областях найбільше дощитиме на Одещині, тоді як решта регіону отримає лише поодинокі, локальні опади".

Читайте також: Україну накриють різкі температурні гойдалки: синоптики попередили про перепад у 17 градусів

Наталка Діденко також уточнила, як змінюватиметься температура найближчими днями та яку погоду слід очікувати на День Державного Прапора й День Незалежності України.

"Завтра на півдні, сході та в центрі України прогнозується спека – вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. У північних областях температура коливатиметься в межах +24…+28. Західні регіони опиняться під впливом атмосферного фронту, тому там буде прохолодніше – +20…+24, а на Закарпатті до +26 градусів. У Києві 21 серпня ввечері можливий дощ, вдень температура досягне близько +26. Наступного дня, 22 серпня, опади в столиці збережуться. А от 23–24 серпня, на День Прапора та День Незалежності, по всій країні очікується суха й переважно сонячна погода, хоч температура й знизиться на кілька градусів".

Раніше ми розповідали, які області опиняться під ударом негоди в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!