Непогода надвигается: синоптики предупредили, где украинцам ждать грозы и ливни в ближайшие дни

Под действием атмосферного фронта большая часть Украины будет находиться под дождями до завершения недели.

Метеорологиня Наталья Диденко в своем сообщении в Facebook поделилась прогнозом, где будут распространяться осадки во второй половине этой недели и какой погоды следует ожидать в праздничные дни.

"Во вторник, 21 августа, на территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт. Он принесет грозы и дожди сначала в западные и северные области. Другие регионы будут еще оставаться под влиянием сухой погоды. В течение 22-23 августа фронт будет двигаться к востоку, охватывая новые территории и обуславливая осадки. В южных областях больше всего будет дождь в Одесской области, тогда как остальной регион получит лишь единичные, локальные осадки".

Наталья Диденко также уточнила, как будет меняться температура в ближайшие дни и какую погоду следует ожидать День Государственного Флага и День Независимости Украины.

"Завтра на юге, востоке и в центре Украины прогнозируется жара – днем столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. В северных областях температура будет колебаться в пределах +24…+28. Западные регионы окажутся под влиянием атмосферного фронта, поэтому там будет прохладнее – +20…+24, а в Закарпатье до +26 градусов. В Киеве 21 августа вечером возможен дождь, днем температура достигнет около +26. На следующий день, 22 августа, осадки в столице сохранятся. А вот 23–24 августа, в День Государственного Флага и День Независимости, по всей стране ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, хотя температура и снизится на несколько градусов".

