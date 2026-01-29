русский
Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 29 січня

Ціхоцька Марія

Cьогодні астрономи фіксують магнітну бурю середньої інтенсивності з індексом Kp=5

Наприкінці січня геомагнітна ситуація в Україні та Європі залишатиметься напруженою. За прогнозами фахівців, протягом щонайменше трьох діб індекс збурень не опуститься до спокійних значень, а в окремі періоди сягне рівня сильної магнітної бурі. Це може суттєво позначитися на самопочутті метеочутливих людей, літніх осіб, гіпертоніків та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Cьогодні астрономи фіксують магнітну бурю середньої інтенсивності з індексом Kp=5. Це лише початок: уже найближчими днями геомагнітна обстановка помітно ускладниться. Про це пише meteoagent.

Навіть сьогоднішня буря середнього рівня може впливати на метеочутливих: головний біль, дратівливість, порушення сну, стрибки артеріального тиску, зниження концентрації уваги.

Фахівці пояснюють: нинішні спалахи — наслідок чергових корональних викидів маси, які кілька днів тому зафіксували сонячні обсерваторії.

Кому варто бути особливо уважними

Найбільше страждають:

  • літні люди;
  • пацієнти з гіпертонією, гіпотонією, ішемічною хворобою серця, аритмією;
  • вагітні жінки;
  • метеочутливі та метеозалежні;
  • люди, які працюють з технікою, навігаційними системами, диспетчери, водії.

Також сильніше реагують ті, хто перебуває в стані хронічного стресу, недосипає або має порушення режиму дня.

Як полегшити вплив магнітних бур

Фахівці рекомендують у ці дні:

  • пити достатньо чистої води (1,5–2 л на добу);
  • повністю відмовитися від кави, енергетиків та алкоголю;
  • звести до мінімуму конфлікти, стресові ситуації та психоемоційні навантаження;
  • спати не менше 7–8 годин на добу;
  • частіше провітрювати приміщення та виходити на свіже повітря (за відсутності сильного морозу);
  • контролювати артеріальний тиск (вимірювати вранці та ввечері);
  • за потреби — проконсультуватися з лікарем і мати під рукою призначені препарати.

