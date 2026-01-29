Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 29 січня
Наприкінці січня геомагнітна ситуація в Україні та Європі залишатиметься напруженою. За прогнозами фахівців, протягом щонайменше трьох діб індекс збурень не опуститься до спокійних значень, а в окремі періоди сягне рівня сильної магнітної бурі. Це може суттєво позначитися на самопочутті метеочутливих людей, літніх осіб, гіпертоніків та тих, хто має серцево-судинні захворювання.
Cьогодні астрономи фіксують магнітну бурю середньої інтенсивності з індексом Kp=5. Це лише початок: уже найближчими днями геомагнітна обстановка помітно ускладниться. Про це пише meteoagent.
Навіть сьогоднішня буря середнього рівня може впливати на метеочутливих: головний біль, дратівливість, порушення сну, стрибки артеріального тиску, зниження концентрації уваги.
Фахівці пояснюють: нинішні спалахи — наслідок чергових корональних викидів маси, які кілька днів тому зафіксували сонячні обсерваторії.
Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає
Кому варто бути особливо уважними
Найбільше страждають:
- літні люди;
- пацієнти з гіпертонією, гіпотонією, ішемічною хворобою серця, аритмією;
- вагітні жінки;
- метеочутливі та метеозалежні;
- люди, які працюють з технікою, навігаційними системами, диспетчери, водії.
Також сильніше реагують ті, хто перебуває в стані хронічного стресу, недосипає або має порушення режиму дня.
Як полегшити вплив магнітних бур
Фахівці рекомендують у ці дні:
- пити достатньо чистої води (1,5–2 л на добу);
- повністю відмовитися від кави, енергетиків та алкоголю;
- звести до мінімуму конфлікти, стресові ситуації та психоемоційні навантаження;
- спати не менше 7–8 годин на добу;
- частіше провітрювати приміщення та виходити на свіже повітря (за відсутності сильного морозу);
- контролювати артеріальний тиск (вимірювати вранці та ввечері);
- за потреби — проконсультуватися з лікарем і мати під рукою призначені препарати.
Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!