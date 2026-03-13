Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 13 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому, дратівливість та підвищений рівень стресу. Геомагнітну активність оцінюють за шкалою від 0 до 9, використовуючи планетарний К-індекс. Значення 5 і вище вважається сигналом сильної магнітної бурі.

У п’ятницю, 13 березня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню небезпеки. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Така активність може впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, втому та зниження концентрації. Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи та викиди енергії, які поширюють заряджені частинки, зокрема протони та електрони. Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникають коливання, що отримали назву магнітних бур або сонячних бур. Потужність таких бур оцінюється за К-індексом: коливання від 1 до 4 зазвичай непомітні для людей, тоді як значення 5 і більше відносять до червоного рівня, здатного впливати на самопочуття і навіть роботу супутників, стільникового зв’язку та радіочастот. Бурі з К-індексом 7–8 можуть супроводжуватися появою полярного сяйва.

Для людей магнітні бурі проявляються головним болем, запамороченням, підвищеною втомою та сонливістю, дратівливістю та зниженням концентрації. Особливо чутливі до цього явища люди з хронічними захворюваннями серця, гіпертонією, мігренню, літні та метеочутливі особи.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, рекомендується дотримуватися режиму дня та харчування, забезпечуючи повноцінний сон і збалансовану їжу. Варто обмежити гостру, жирну та солону їжу, виключити алкоголь і скоротити споживання кави, пити багато води та трав’яних чаїв. Корисні прогулянки на свіжому повітрі, бажано за містом, уникання прямих сонячних променів, а також легкі фізичні вправи допомагають зняти втому та підвищити бадьорість. Важливо уникати стресових ситуацій і конфліктів, а людям з хронічними хворобами тримати ліки під рукою та дбати про відпочинок. Контрастний душ вранці допомагає прокинутися і бадьорості, а тепла ванна ввечері – розслабитися. Такі прості заходи дозволяють зменшити негативний вплив магнітних бур на організм і зберегти самопочуття протягом днів підвищеної сонячної активності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!