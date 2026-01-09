Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 10 січня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, підвищену втому, дратівливість і загальне напруження. Рівень сонячної активності визначають за планетарним К-індексом, який має шкалу від 0 до 9. Значення 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

У суботу, 10 січня, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 4. Такий показник відповідає бурям середньої інтенсивності й зазвичай переноситься легше, ніж сильні збурення. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто враховувати, що прогнози магнітних бур можуть коригуватися, адже фахівці з сонячної активності оновлюють дані кожні три години. Тому інформацію радять перевіряти регулярно.

Що таке магнітна буря Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість енергії. Потік заряджених частинок — протонів і електронів — рухається у різних напрямках, зокрема й у бік Землі. Досягнувши магнітосфери нашої планети, ці частинки спричиняють збурення, які науковці й називають магнітними або сонячними бурями.

Для оцінки їхньої сили застосовують К-індекс. Коливання на рівні від 1 до 4 вважаються слабкими і часто майже не відчуваються. Показники від 5 і вище належать до червоного рівня та можуть впливати на самопочуття людей. Під час сильних бур можливі також збої в роботі систем зв’язку, супутників, радіочастот і навігації. Якщо К-індекс досягає 7–8, іноді спостерігають полярні сяйва.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Вплив магнітних бур на організм

Під час геомагнітних збурень змінюється атмосферний тиск, що може викликати головний біль, сонливість, втому, тривожність або відчуття стресу. Специфічних ліків від магнітних бур не існує, однак симптоми можна полегшити за допомогою звичних засобів і правильного режиму.

Як підтримати організм у дні магнітних бур

Фахівці радять дотримуватися чіткого режиму дня: добре висипатися та харчуватися збалансовано. Бажано обмежити гострі, солоні й жирні страви, відмовитися від алкоголю та зменшити споживання кави. Корисно пити більше води й трав’яних чаїв.

Прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність допоможуть покращити самопочуття, однак варто уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Також рекомендується мінімізувати стреси й конфліктні ситуації.

Людям із хронічними захворюваннями радять більше відпочивати та тримати під рукою необхідні медикаменти. Вранці підбадьоритися може контрастний душ, а ввечері розслабитися допоможе тепла ванна.

Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!