Пенсія по інвалідності: кому можуть скасувати та з яких причин

Українці, які частково або повністю втратили працездатність, мають гарантоване право на державну пенсію. Водночас у низці випадків виплати можуть бути припинені або переглянуті — зокрема через пропуск повторного огляду, поліпшення стану здоров’я, помилки в документах чи інші підстави.

Про це повідомляється на порталі "Дія". Там зазначають, що пенсія по інвалідності призначається відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а її збереження залежить від дотримання встановлених вимог.

Пропуск повторного огляду або його результати

Пенсія по інвалідності призначається на період, протягом якого встановлено інвалідність. Термін визначає медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Якщо людині призначено повторний огляд, вона зобов’язана пройти його у визначений термін.

У разі неявки без поважних причин Пенсійний фонд має право призупинити виплати. Якщо ж за результатами повторного огляду встановлено відновлення працездатності та зняття групи інвалідності, пенсію скасовують.

Водночас для осіб, які досягли пенсійного віку, пенсія по інвалідності призначається довічно. Повторний огляд для них проводиться лише за власним бажанням, тому підстав для припинення виплат через його пропуск немає.

Помилки або відсутність документів

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні або припинити виплати, якщо виявлено неповний пакет документів, недостовірні дані або ознаки підробки. Для оформлення зазвичай необхідні:

паспорт або посвідка на проживання

заява встановленого зразка

документи про страховий стаж (трудова книжка, довідки тощо)

висновок МСЕК або інші медичні документи (зокрема для військових — ВЛК)

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Вплив страхового стажу

Однією з ключових умов призначення пенсії є наявність достатнього страхового стажу на момент встановлення інвалідності або звернення за виплатою. Його мінімальна тривалість залежить від групи інвалідності та віку.

Для непрацюючих осіб з II групою інвалідності передбачена можливість обрати пенсію, розраховану як пенсія за віком, але лише за наявності відповідного стажу — приблизно від 20 до 25 років для жінок і від 25 до 30 років для чоловіків (залежно від віку встановлення інвалідності).

Якщо під час перевірки виявляється, що стаж враховано неправильно або його недостатньо, розмір пенсії можуть переглянути. У випадку повної невідповідності вимогам виплату можуть скасувати.

Що робити у разі припинення виплат

Якщо пенсію було припинено або відмовлено в її призначенні, таке рішення можна оскаржити. Це робиться шляхом подання скарги до вищого органу Пенсійного фонду або через звернення до адміністративного суду у встановленому порядку.

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