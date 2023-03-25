Чому не зійшла розсада: типові помилки починаючих городників

Для тих, хто посіяв перці, баклажани та помідори, але розсада не зійшла або зійшла погано, є ще шанс на успіх. Проте перед пересівом слід розібратися в причинах, які спричинили проблеми, щоб уникнути їх у майбутньому.

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Щоб отримати успішну розсаду, важливо дотримуватися правильного розкладу посіву та догляду за рослинами. Наприклад, якщо ви плануєте висаджувати розсаду в ґрунт на початку травня, то необхідно розрахувати час для посіву так, щоб рослини мали достатньо часу на розвиток та зміцнення перед висадкою.

Однією з можливих причин може бути неякісне насіння. Для визначення якості можна проростити декілька насінин. Якщо менше половини з них проросте, краще відмовитися від цього насіння. Також слід пам'ятати, що глибина посадки не повинна перевищувати 1-1,5 см.

Умови зберігання касет або ящиків з посіяним насінням також можуть впливати на їх проростання. Після посадки контейнери потрібно помістити в тепле та темне місце, накривши їх темною плівкою. Температура повинна бути в межах 25-28 градусів тепла, наприклад, можна розмістити контейнер на електричній грілці або над батареєю. Після проростання насіння, плівку можна зняти та знизити температуру. Контейнери з розсадою слід поставити в освітлене місце, а при необхідності додатково підсвічувати.

Неякісний ґрунт також може бути причиною невдачі. Якщо виникають сумніви у якості ґрунту, краще придбати спеціальну суміш для розсади, яку можна придбати в магазині. Для посіву не потрібно багато ґрунту, тому вкладення у новий ґрунт можуть покращити результати.

Загалом, є багато причин, через які розсада може не зійти або зійти погано. Не забувайте про те, що успішний посів розсади – це велика робота, вимагаюча від вас часу та уваги. Але при правильному догляді та дотриманні рекомендацій, ви зможете отримати здорову та міцну розсаду, яка принесе вам багато задоволення та гарний урожай у майбутньому.

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Також, не забувайте про достатнє поливання рослин та добре освітлення. Розсаду треба поливати регулярно, але не занадто багато, щоб не викликати гниль та інші хвороби. Щодо освітлення, важливо забезпечити рослинам достатню кількість світла. Якщо розсаду тримати в приміщенні з недостатньою кількістю природного світла, можна використовувати додаткове штучне освітлення, таке як фітолампи.

Не менш важливим є підживлення рослин. Для цього можна використовувати спеціальні добрива для розсади. Регулярне підживлення допоможе забезпечити рослинам необхідну кількість поживних речовин, що позитивно впливатиме на їх здоров'я та розвиток.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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