Чому ветеранів-інвалідів вивозили в концтабори після Другої світової війни: історія сталінських репресій

У 1949 році, перед святкуванням 70-річчя народження Великого Сталіна в СРСР, сталася трагічна подія – розстріл фронтовиків та інвалідів Другої світової війни. Деяких розстріляли, а інших вивезли на віддалені острови Півночі та віддалені райони Сибіру. Одне із таких місць – концентраційний табір на острові Валаам.

Про це пише uainfo.

Заснований у 1950 році за вказівкою радянського керівництва, табір існував у старих монастирських спорудах на острові Валаам. Проте, в 1984 році його закрили. Остаточно питання інвалідів було вирішено в одну ніч за допомогою спеціальних загонів Російської народної поліції. Вони без вини і суду зібрали бездомних інвалідів, централізовано їх транспортували до вокзалу, і саджали на ешелони типу ЗК та теплушки відправляючи на Соловецькі острови.

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Ці події були наслідком прагнення приховати неприємну сторону війни та інвалідів, які зазнали страшних травм. Влада боялася, що це може нашкодити ідеологічному образу радянського благоденства. Таке вивезення інвалідів тривало довгий час і лише потім вони почали отримувати пільги та підтримку.

У результаті, імена та страждання цих інвалідів, які були незаслужено приречені на вигнання та забуття, залишилися невідомими. Цей епізод в історії СРСР став символом прагнення зберегти "ідилічний" образ утопічного суспільства, в якому честь та гідність людини були нічим.

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