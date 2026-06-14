Чому затримується бронювання від мобілізації: юрист назвав чотири основні причини

Працівники підприємств, які визнані критично важливими для економіки або забезпечення життєдіяльності держави, можуть отримати бронювання від мобілізації. Водночас на практиці оформлення такого статусу іноді супроводжується затримками.

Юристи назвали основні причини, через які процес бронювання може затягуватися. Відповідні роз’яснення оприлюднені на порталі Юристи.UA.

Бронювання від мобілізації: як це працює

В умовах воєнного стану військовозобов’язані громадяни можуть отримати законну відстрочку від призову — зокрема через оформлення бронювання за місцем роботи. Таке право мають підприємства, які отримали статус критично важливих. Залежно від рівня значущості вони можуть бронювати частину або всіх своїх військовозобов’язаних працівників.

Однак у ряді випадків процедура оформлення затягується, і працівники не отримують підтвердження броні у визначені строки.

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Чому бронювання можуть затримувати

До юристів звернувся громадянин, який повідомив, що його подали на бронювання, однак підтвердження довго не надходить. Фахівці пояснили, що причин таких затримок може бути кілька.

Юрист Владислав Дерій зазначає, що одна з найпоширеніших проблем — технічні збої в роботі порталу "Дія", через який оформлюється бронювання.

Крім цього, існують і інші фактори, які можуть уповільнювати процес:

наявність у працівника статусу резервіста;

відсутність синхронізації даних між реєстром "Оберіг" та іншими державними базами, зокрема Пенсійного фонду;

перевищення встановленого ліміту на кількість заброньованих працівників на підприємстві.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

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