Чому взимку авто повертає не в той бік, куди водій крутить кермо: як діяти

Взимку автомобіль не завжди поводиться так, як ми до цього звикли, наприклад, при повороті керма вліво, машина може почати активно повертати вправо входячи в занос.

Про це пише портал "Автовзгляд". Інколи, взимку, водії можуть впливати на ситуацію лише за допомогою коліс, що контактують із дорогою. При цьому зчеплення коліс з дорогою може бути мінімальним. Тому варто тримати ситуацію під постійним контролем, аналізувати поведінку авто і швидко вносити необхідні поправки у свої дії.

Наприклад, якщо ви під'їжджаєте до пологого правого повороту, а на дорозі лід, кермо повертається вправо. За високої швидкості, можливо, повернути не вдасться, а машина перетворюється на цеглу, що безвільно ковзає по дорозі.

Це відбувається тому, що сукупність швидкості та кута повороту керма вступили в конфлікт з низьким коефіцієнтом зчеплення. Шини не можуть зберегти контакт з дорогою, а автомобіль траєкторію.

Якщо при повороті керма вправо машина поїхала прямо, то, можливо, у цій ситуації початок повороту керма в іншу сторону допоможе повернути контроль над авто.

У такій ситуації треба обережно повернути кермо вліво, і в міру повернення керма до положення "прямо", поведінка автомобіля почне змінюватися і він знову спробує потрапити у правий поворот. До того ж не тільки завдяки тому, що передні колеса відновлять контакт із поверхнею, оскільки зменшення кута їхнього повороту знизить навантаження на пляму контакту.

У момент "зачепа" передніх шин, задні, які до цього перебували у відносно надійному контакті з дорогою, раптово перейдуть у ковзання і під дією відцентрової сили почнуть зміщувати задню вісь авто вліво, ще активніше довертаючи авто у поворот. Це може відбутись навіть при увімкненій стабілізації.

Рух керма в протилежну від повороту сторону, тобто у бік зменшення кута повороту передніх коліс, буде призводити до активного довороту машини в потрібну сторону. В цей момент автомобіль перейде у режим екстракерованості, або як його ще називають "дрифт".

Це явище відбувається і влітку, наприклад, на вологому асфальті. Та саме взимку воно проявляється найяскравіше чим і користуються водії, які полюбляють їздити боком.

Проте треба бути обережним, адже через таку незвичайну реакцію, машина може отримати надлишковий поворотний момент, з яким водій може не впоратись. Тому не варто заїжджати в поворот на великій швидкості, особливо на слизькій дорозі.

Нагадаємо, взимку, через складніші погодні умови, підвищується ризик ДТП та інші небезпечні ситуації на дорозі. Як безпечно їздити взимку допоможуть поради автомобілістів.

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