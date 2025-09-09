Потяг зіштовхнувся з автобусом у Мексиці: загинуло 10 людей, понад 60 поранено (фото)

У центральній частині Мексики сталася масштабна аварія. Вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом, унаслідок чого загинули десятеро людей, ще щонайменше 61 отримав поранення.

Про це пише Reuters. Трагедія сталася на шосе між містом Атлакомулько, що приблизно за 115 кілометрів від столиці Мехіко, та Мараватіо у штаті Мічоакан.

За даними Генеральної прокуратури штату Мехіко, серед загиблих — семеро жінок і троє чоловіків. Частина постраждалих перебуває у тяжкому стані, тоді як інші після надання допомоги були виписані з лікарні.

