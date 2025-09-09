Поезд столкнулся с автобусом в Мексике: погибли 10 человек, более 60 ранены (фото)

В центральной части Мексики произошла масштабная авария. Грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, в результате чего погибли десять человек, еще по меньшей мере 61 получил ранения.

Об этом пишет Reuters. Трагедия произошла на шоссе между городом Атлакомулько, примерно в 115 километрах от столицы Мехико, и Мараватио в штате Мичоакан.

Читайте также: Авария фуникулера в Лиссабоне: погибли 23 человека, еще 18 получили ранения (фото)

По данным Генеральной прокуратуры штата Мехико, среди погибших — семь женщин и три мужчины. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, в то время как другие после оказания помощи были выписаны из больницы.

Напомним, в РФ поезд сошел с рельсов, пострадали около 100 человек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!