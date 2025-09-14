Похолодання з дощами накриє Україну: синоптики розповіли, коли прийде справжня осінь

Упродовж вихідних, 13–14 вересня, в Україні збережеться тепла й сонячна погода. Проте вже з початку наступного тижня очікується зміна – частину регіонів накриють дощі та прохолода.

Про це повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, у середу, 17 вересня, дощова погода та зниження температури прийдуть у західні області, а згодом торкнуться і столиці.

"Найближчий суттєвий дощ на заході та півночі, включно з Києвом, прогнозується у середу, 17 вересня, і саме тоді варто чекати похолодання", – зазначила експертка.

Осінній прогноз для України: якої погоди очікувати

Цієї осені температура повітря в Україні буде вищою за середні показники попередніх років. Про це повідомила Віра Балабух, керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометінституту ДСНС.

За її словами, у вересні не виключені заморозки. Такі погодні умови для цього місяця цілком природні, особливо для північних і західних регіонів. У високогір’ї Карпат у цей період можливі навіть перші снігові опади.

Ще одна ознака української осені – затяжні дощі. Водночас їхня кількість і сила наразі залишаються непередбачуваними.

Синоптикиня зазначила, що протягом усієї осені середні температурні показники перевищуватимуть кліматичну норму. Найтеплішим очікується вересень, однак і у жовтні та листопаді термометри, ймовірно, фіксуватимуть вищі значення, ніж зазвичай.

Крім того, українці матимуть змогу відчути бабине літо: після короткочасного похолодання середньодобова температура знову підніметься приблизно до +15°. Водночас конкретні дати та тривалість цього періоду поки що невідомі. За словами Балабух, деталізувати прогноз погоди можна лише за п’ять днів до настання події.

