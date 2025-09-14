Похолодание с дождями накроет Украину: синоптики рассказали, когда придет настоящая осень

В выходные, 13–14 сентября, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже с начала следующей недели ожидается смена – часть регионов покроют дожди и прохладу.

Об этом сообщила в Facebook синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу, в среду, 17 сентября, дождливая погода и понижение температуры придут в западные области, а затем коснутся и столицы.

"Ближайший дождь на западе и севере, включая Киев, прогнозируется в среду, 17 сентября, и именно тогда стоит ожидать похолодания", – отметила эксперт.

Осенний прогноз для Украины: какой погоды ждать

Этой осенью температура воздуха в Украине будет выше средних показателей предыдущих лет. Об этом сообщила Вера Балабух, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС.

По ее словам, в сентябре не исключены заморозки. Такие погодные условия для этого месяца вполне естественны, особенно для северных и западных регионов. В высокогорье Карпат в этот период возможны даже первые снеговые осадки.

Еще один признак украинской осени – затяжные дожди. В то же время их количество и сила остаются непредсказуемыми.

Синоптик отметила, что в течение всей осени средние температурные показатели будут превышать климатическую норму. Самым теплым ожидается сентябрь, однако и в октябре и ноябре термометры, вероятно, будут фиксировать более высокие значения, чем обычно.

Кроме того, украинцы смогут почувствовать бабье лето: после кратковременного похолодания среднесуточная температура снова поднимется примерно до +15°. В то же время, конкретные даты и продолжительность этого периода пока неизвестны. По словам Балабуха, детализировать прогноз погоды можно только за пять дней до наступления события.

