Повне розчарування: на які кросовери не варто витрачатись

Висока ціна автомобіля змушує підходити до вибору особливо уважно, але навіть серед популярних моделей трапляються ті, що регулярно розчаровують власників. Consumer Reports, який щороку збирає відгуки приблизно від трьох мільйонів автовласників і проводить власні тести, назвав два компактні кросовери, що отримали найнижчі бали за надійність і загальне задоволення — Mitsubishi Eclipse Cross та Ford Escape Hybrid.

Mitsubishi Eclipse Cross

Модель востаннє оновлювали у 2022 році, і відгуки власників виявилися переважно стриманими. За стартову ціну близько 27 700 доларів автомобіль пропонує лише середню економічність — приблизно 9,4 л/100 км — і не вражає ні динамікою, ні якістю матеріалів.

Кращі альтернативи в цьому сегменті, на думку власників і експертів:

Subaru Crosstrek — цінують за стандартний повний привід, багатий набір систем безпеки вже в базі та бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

Kia Sportage — трохи більший, з просторим салоном і зручними дрібницями на кшталт електроприводних дверей багажника з регульованою висотою відкриття (керувати ним можна навіть ногою).

Hyundai Kona — виглядає дорожче, ніж коштує (від 25 350 доларів), і витрачає лише близько 6,7 л/100 км, що відчутно економніше за Eclipse Cross.

Ford Escape Hybrid

Гібридна версія Escape 2023–2025 років хвалиться непоганою економією палива та виправленими проблемами попередніх двигунів, проте за надійністю суттєво програє конкурентам. Багато власників скаржаться на гальма інформаційно-розважальної системи та загальну "сирість" автомобіля.

Якщо потрібен гібридний компактний кросовер, власники та Consumer Reports радять звернути увагу на такі варіанти:

Honda CR-V Hybrid — дорожча приблизно на 5000 доларів, але пропонує швидке прискорення, просторий і якісний салон, а також одну з найкращих систем активної безпеки в класі, включно з нагадуванням про забутих пасажирів чи речі на задньому сидінні.

Mazda CX-50 Hybrid — поєднує витрату близько 6,4 л/100 км із задоволенням від керування, спортивним дизайном і преміальними матеріалами в інтер’єрі.

Toyota RAV4 Hybrid — за 32 850 доларів залишається одним із найпопулярніших і найнадійніших гібридів на ринку, що давно довів свою безпроблемність.

Отже, навіть у дорогому сегменті є моделі, які краще обійти стороною. Натомість Subaru Crosstrek, Kia Sportage, Hyundai Kona, Honda CR-V Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid і Toyota RAV4 Hybrid регулярно отримують високі оцінки і від експертів, і від реальних власників.

