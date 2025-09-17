'Польща не зможе врятувати людей, якщо у них буде масована атака' - Зеленський закликав навчати військових країн-партнерів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не зможе ефективно захистити населення у випадку масованого повітряного удару. За словами глави держави, українські Повітряні сили застосовують багаторівневу систему оборони: підрозділи ППО, мобільні групи, винищувачі та безпілотники-перехоплювачі.

Завдяки цьому під час однієї з атак вдалося збити понад 700 із 810 дронів. Про це він сказав в інтерв’ю SkyNews, уривок якого опублікував YouTube-канал Офісу президента.

"Для порівняння — у Польщі було 19 дронів, з яких збили лише чотири. При цьому по них не завдавали ракетних чи балістичних ударів. Тож зрозуміло, що вони не готові до масованих атак і не зможуть врятувати людей у подібній ситуації", — наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україна готова ділитися своїм досвідом і навчати військових з країн-партнерів, які від самого початку війни надають Києву важливу допомогу.

