Допомога малозабезпеченим в Україні: деталі розміру та права на соцвиплати

У 2025 році держава продовжує підтримувати малозабезпечені сім’ї шляхом надання соціальних виплат. Допомога надається родинам із низьким середньомісячним сукупним доходом, які проживають на території України.

Розмір такої допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом та фактичним доходом сім’ї. Про те, хто має право на соцдопомогу для малозабезпечених родин та як правильно оформити цю виплату, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Правила призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні регламентуються постановою Кабінету Міністрів №250 від 24 лютого 2003 року. Ця грошова підтримка є формою державної підтримки для сімей, які через обставини, що не залежать від них, мають низький рівень життя.

Право на отримання соцвиплат мають сім’ї, які постійно проживають в Україні, і чий загальний дохід не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для сім’ї.

Згідно з постановою, до складу сім’ї, що звертається за допомогою, входять:

чоловік;

дружина;

рідні та усиновлені неповнолітні діти (до 18 років);

діти, які навчаються на денній або дуальній формі у закладах загальної, середньої професійно-технічної чи фахової передвищої освіти до 23 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства першої або другої групи, а також особи з інвалідністю першої групи, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка чи дружини, які мешкають із сім’єю та утримуються нею;

особи, що проживають із одинокою людиною з інвалідністю першої групи та здійснюють за нею догляд;

чоловіки та жінки, які не перебувають у шлюбі, але живуть спільно як сім’я і мають спільних дітей.

Як отримати соціальні виплати для малозабезпечених

За даними Пенсійного фонду України, якщо сім’я відповідає вимогам для отримання соцдопомоги, уповноважений представник повинен подати наступний пакет документів:

заяву за встановленою формою;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

декларацію про доходи та майновий стан родини;

довідку про доходи, якщо інформація відсутня у Державних реєстрах;

довідку про доходи за останні шість місяців перед зверненням (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (УБД), якщо є.

Щодо розміру допомоги, він визначається індивідуально для кожної сім’ї й становить різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї та фактичним середньомісячним доходом домогосподарства.

Отримати соціальну допомогу малозабезпечені родини можуть такими способами:

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або портал "Дія";

особисто – звернувшись до органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи сервісних центрів Пенсійного фонду.

